मुंबई : कोरोनाच्या (Coronavirus) नवीन ओमायक्रॉन प्रकारामुळे जगभरात दहशतीचे वातावरण आहे. ओमायक्रॉनने (Omicron) भारतातही दार ठोठावले असून त्याचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. कर्नाटकातून पहिला रुग्ण समोर आल्यानंतर राजस्थानमध्ये 9 जणांना ओमायक्रॉनची लागण झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जयपूरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रवासाचा इतिहास असलेल्या कुटुंबातील नऊ जणांना कोरोनाच्या या नवीन प्रकाराची लागण झाली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.Also Read - Omicron Maharashtra Update: राज्यातील 'ओमायक्रॉन'च्या रुग्णांची संख्या 9 वर; पुणे, पिपरी-चिंचवडनंतर आळंदीत एकाला लागण

Total 9 cases of Omicron variant reported in Rajasthan's Jaipur so far: State Health Dept

— ANI (@ANI) December 5, 2021