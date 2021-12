नवी दिल्ली: जगभरात कोरोनाव्हायरसचा (Coronavirus) नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनची (Omicron) दहशत आहे. अशातच भारताची चिंता वाढवणारी माहिती समोर (Omicron India Update) आली आहे. देशात ओमिक्रॉनचा (Omicron) शिरकाव झाला आहे. कर्नाटकमध्ये ओमिक्रॉनचे दोन रुग्ण आढळून आले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Health Ministry) ही माहिती दिली आहे.

आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Lav Agarwal) यांनी सांगितलं, की देशात ओमिक्रॉननं दस्तक ( two cases of omicron variant reported in india) दिली आहे. आतापर्यंत ओमिक्रॉनची दोन जणांना लागण झाली आहे. दोन्ही रुग्ण कर्नाटकातील आहे. आतापर्यंत सुमारे 29 देशांमध्ये ओमायक्रॉन व्हेरिएंटची 373 रुग्ण आढळून आल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

कर्नाटकात आलेल्या या दोन रुग्णांपैकी एक रुग्ण 11 तारखेला तर दुसरा रुग्ण 20 नोव्हेंबरला दक्षिण आफ्रिकेतून देशात परतले होते. त्यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली होती. आता दोघांना ओमिक्रॉनची लागण झाल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. या दोन जणांपैकी एक रुग्ण 66 वर्षांचा आहे तर दुसऱ्याचं वय 46 वर्षे आहे.

दुसरीकडे, ICMR डीजी बलराम भार्गव यांनी सांगितलं, की, जीनोम सिक्वेन्सिंगद्वारे कर्नाटकमध्ये आतापर्यंत ओमिक्रॉनची दोन प्रकरणे आढळून आली आहेत.

तज्ज्ञांनी केला मोठा दावा..

ओमिक्रॉन विषाणू डेल्टापेक्षाही घातक असल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिका आणि युरोपमध्ये ओमिक्रॉन विषाणूनं हाहाकार उडवून दिला आहे. कोरोनाचा नवा विषाणू डेल्टापेक्षाही धोकादायक असल्याचं सांगितलं जात आहे. ओमिक्रॉनचे व्हेरियंटमध्ये आतापर्यंत अनेक म्युटेशन आढळल्याची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिली आहे.