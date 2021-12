नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा नवा व्हेरिएंट (Corona Virus new variant) ओमिक्रॉनमुळे (Omicron) जगभरात भीतीचे वातावरण आहे. ओमिक्रॉनचा जगभरातील देशांमध्ये वेगाने प्रसार होत असून या देशांमध्ये भारताचा देखील समावेश आहे. भारतामध्ये ओमिक्रॉन वेगाने पसरत असून बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आतापर्यंत देशातील 12 राज्यांमध्ये ओमिक्रॉनचे (Omicron Patient) 145 रुग्ण आढळले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय कोविड-19 सुपरमॉडेल समितीने (National Covid-19 Supermodel Committee) कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा अंदाज घेत लोकांना सावधगिरी बाळगण्यास आणि कोविड नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, नवीन वर्ष 2022 च्या फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते.Also Read - Breaking News Live Updates: देशात ओमिक्रॉन रुग्णात वाढ, बाधितांची संख्या 145 वर

नॅशनल कोविड सुपरमॉडेल समितीने सांगितले की, ओमिक्रॉनचा प्रभाव लक्षात घेता असे म्हणता येईल की तिसरी लाट (third Wave of Corona) दुसऱ्या लाटेपेक्षा कमी (Second Wave of Corona) धोकादायक असेल. आतापर्यंत ओमिक्रॉबाबत धोक्याची फारशी चर्चा झालेली नाही त्यामुळे ही लाट सौम्य असण्याची अपेक्षा आहे. समितीचे प्रमुख विद्यासागर म्हणाले की, सध्या भारतात कोरोनाचे दैनंदिन रुग्ण 7,500 च्या जवळ आढळत आहेत. परंतु एकदा का ओमिक्रॉनने डेल्टाची जागा घेऊन मुख्य विषाणू म्हणून बदलण्यास सुरुवात केली की बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढेल. हे देखील कारण आहे की, ओमिक्रॉन प्रकार डेल्टा (Delta Variant) किंवा इतर कोणत्याही व्हेरिएंटपेक्षा वेगाने पसरतो. ओमिक्रॉन हे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे कारण असेल, असं देखील त्यांनी सांगितलं.

समितीच्या प्रमुखांनी सेरो सर्वेक्षणाच्या (Sero survey) आधारे सांगितले की, आपल्या देशात फार कमी लोक शिल्लक आहेत ज्यांना आतापर्यंत डेल्टाचा फटका बसला नाही. अशा परिस्थितीत येणारी तिसरी लाट दुसऱ्या लाटेपेक्षा जास्त धोकादायक ठरणार नाही. विद्यासागर म्हणाले की, 'यावेळी आपला देश कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे. देशानेही आपली क्षमता वाढवली आहे. हे पाहता आपला देश या येणाऱ्या आव्हानाला तोंड देऊ शकेल, अशी आशा आम्ही व्यक्त करत आहोत.' विद्यासागर पुढे म्हणाले की, जर तिसरी लाट आली तर देशात दररोज किमान 2 लाख केसेस येण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा केवळ अंदाज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संख्या यापेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकते.