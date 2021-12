मुंबई : कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट (Corona New Variant) असलेल्या ओमिक्रॉनने (Omicron) जगाची चिंता वाढवली आहे. ओमिक्रॉन जगभरातील देशांमध्ये वेगाने हातपाय पसरत आहे. याचा धोका भारताला देखील आहे. भारतामध्ये देखील ओमिक्रॉनच्या रुग्णांची (Omicron Patient in India) दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. बुधवारी महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये प्रत्येकी चार-चार रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे देशातील ओमिक्रॉन रुग्णांची संख्या 73 वर पोहचली आहे. चिंतेची बाब म्हणजे एकट्या महाराष्ट्रात ओमिक्रॉनचे सर्वाधिक रुग्ण (Maharashtra Omicron Patient) आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 34 रुग्णांची नोंद झाली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मुंबईपाठोपाठ पुण्यातील शाळा आजपासून सुरु, विद्यार्थी-शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

COVID19 | Maharashtra reports 925 new cases & 10 deaths today; Active caseload at 6,467

4 more patients have been found to be infected with Omicron in the state, taking the tally to 32. pic.twitter.com/zbmMYMcksL

— ANI (@ANI) December 15, 2021