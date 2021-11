मुंबई : OnePlus Nord 2 5G हा कंपनीचा बजेट श्रेणीचा स्मार्टफोन आहे आणि सुरुवातीला वापरकर्त्यांनाही तो खूप आवडला होता. परंतु या स्मार्टफोनवरील (OnePlus Smartphone) वापरकर्त्यांचा विश्वास कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून या स्मार्टफोनचा ब्लास्ट (OnePlus Nord 2 5G Blast) होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशातच पुन्हा एकदा OnePlus Nord 2 5G मध्ये आग लागल्याची बातमी समोर आली आहे. यावेळी स्मार्टफोनला आग लागल्याने युजरला गंभीर दुखापत झाली असून (OnePlus Nord 2 5G Price in India) त्याचे फोटो आणि तक्रारी सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आल्या आहेत. जाणून घेऊया काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?Also Read - Amruta Khanvilkar Photoshoot : काळ्या रंगाच्या साडीत अमृता खानविलकरचा जलवा, सौंदर्य पाहून चाहते घायाळ

OnePlus Nord 2 5G संदर्भात सुहित शर्मा नावाच्या एका वापरकर्त्याने त्याच्या ट्विटर अकाउंटवर काही पोस्ट शेअर केल्या आहेत. यात त्याने स्मार्टफोनमधील स्फोटाचे फोटो शेअर केले आहेत. हे फोटो पाहून अंदाज बांधता येतो की युजरला यामुळे किती गंभीर दुखापत झाली असेल. खिशात असताना फोनचा स्फोट झाल्याची माहिती सुहितने दिली आहे. त्यामुळे त्याला गंभीर दुखापतही झाली आहे. (OnePlus Nord 2 5G smartphone explodes once again, user shared photos)

@OnePlus_IN Never expected this from you #OnePlusNord2Blast see what your product have done. Please be prepared for the consequences. Stop playing with peoples life. Because of you that boy is suffering contact asap. pic.twitter.com/5Wi9YCbnj8

— Suhit Sharma (@suhitrulz) November 3, 2021