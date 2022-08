OnePlus Nord Buds CE launched in India: OnePlus Nord Buds CE True Wireless Earbuds भारतात लॉन्च करण्यात आले आहेत. यातील स्पेसिफिकेशनविषयी बोलायचे झाल्यास यूजर्संना यात 13.4mm डायनॅमिक बेस ड्रायव्हर्स, 20 तासांपर्यंत बॅटरी लाईफ, फास्ट चार्जिंग स्पीड आणि PX4 स्वॅट आणि वॉटर रझिस्टन्स रेटिंग मिळतील. या इअरबड्सची किंमत आणि त्याची उपलब्धता याबद्दलचे सर्व तपशील जाणून घेऊया.

किंमत आणि उपलब्धतेबद्दल बोलायचे झाल्यास OnePlus Nord Buds CE ची किंमत 2,299 रुपये आहे. हे इयरबड्स मूनलाईट व्हाइट (Moonlight White) आणि मिस्टी ग्रे (Misty Grey) कलर पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असतील. 4 ऑगस्टपासून फ्लिपकार्ट (Flipkart) आणि वनप्लस (OnePlus) वेबसाइटवर त्याची विक्री सुरू होईल.

Witness amazing sound quality, 10mins fast charging and ergonomic design for best comfort on #OnePlusNordBudsCE. Open Sale starts 4th Aug, 12PM. Get notified: https://t.co/FmP0EUNEAh pic.twitter.com/tRZUmoX3PM

— OnePlus India (@OnePlus_IN) August 1, 2022