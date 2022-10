Pakistan: पाकिस्तानातील (Pakistan) मुलतान शहरात एक भयावह दृश्य पाहायला मिळाले आहे. मुलतान शहरातील एका हॉस्पिटलच्या छतावर किमान 200 कुजलेले मृतदेह (Pakistan Dead Body case) आढळून आले आहेत. ज्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानात खळबळ माजली आहे. पाकिस्तानच्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे कुजलेले मृतदेह शुक्रवारी मुलतानमधील (Multan) निश्तर हॉस्पिटलच्या शवागाराच्या टेरेसवर सापडले होते. त्यानंतर सरकारने या घटनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. अनेकांच्या शरीराचे अवयव गायब असून महिलांचे मृतदेह विवस्त्र अवस्थेत असल्याचा दावा करण्यात आला. पाकिस्तानी पंजाबच्या (Pakistan Panjab Hospital) मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार चौधरी तारिक जमां गुजर यांनी सांगितले की, त्यांना कोणीतरी मुलतानमधील निस्तर हॉस्पिटलबद्दल गुप्त माहिती दिली होती. यानंतर ते येथे पोहोचले, मात्र टेरेसवर जात असताना तेथील कर्मचाऱ्यांनी टाळाटाळ सुरू केली. मात्र त्यांनी पोलिसांची धमकी दिल्यानंतर टेरेसचा दरवाजा उघडण्यात आला.Also Read - PM Kisan Yojana: ठरलं! या तारखेला शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 12वा हप्ता, असं चेक करा स्टेटस

Pakistan | Around 200 unidentified and decomposing bodies found on the roof of Nishtar Hospital’s mortuary in Multan, Punjab on October 14th, after which the state government decided to probe the incident, reports Pakistan’s Geo News

