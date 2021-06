कराची : पाकिस्तानात (Pakistan) सोमवारी पहाटे दोन रेल्वे एक्स्प्रेसची समोरासमोर भीषण धडक होऊन मोठा अपघात (Train Accident) झाला. आतापर्यंत 30 प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. सिंध प्रांतातील घोटकी येथे ही घटना घडली आहे. (Pakistan Train Accident) Also Read - पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूनं ऐकली सत्य नारायणाची कथा, पत्नीनं Youtubeवर पोस्ट केला VIDEO

सर सय्यद एक्स्प्रेसची (Sir Syed Express) मिल्लत एक्स्प्रेसला (Millat Express) जोरदार धडक दिली. रेती (Reti) ते डहारकी (Daharaki Railway Station)स्टेशनदरम्यान हा भीषण अपघात झाला. मदत आणि बचाव दल घटनास्थळी रवाना झाले आहे.

At least 30 people died and several sustained injuries as Sir Syed Express train collided with Millat Express between Reti and Daharki railway stations in Ghotki, reports Pakistan’s ARY News

— ANI (@ANI) June 7, 2021