Petrol Bomb Attack: तमिळनाडूतील (Tamil Nadu) भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयावर एका अज्ञात व्यक्तीने पेट्रोल बॉम्ब (BJP Office Attacked) फेकला. मध्यरात्री दीडच्या सुमारात ही घटना घडली. वृत्तसंस्था ANI ने या हल्ल्यासंदर्भात काही फोटो ट्वीट केले आहेत. मात्र, अद्याप सविस्तर माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.

ANI च्या वृत्तानुसार, बुधवारी मध्यरात्री दीड वाजेच्या सुमारात तमिळनाडूतील भाजपच्या कार्यालयावर एका अज्ञात व्यक्तीने पेट्रोल बॉम्ब फेकला. या हल्ल्याचे काही फोटो देखील शेअर करण्यात आलेली नाही.

Chennai | An unidentified person allegedly throws a petrol bomb at Tamil Nadu BJP office around 1 am. Details awaited. pic.twitter.com/vglWAuRf5G

— ANI (@ANI) February 9, 2022