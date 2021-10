मुंबई: पेट्रोल-डिझेलचे दर सलग पाचव्या दिवशी भडकले (Petrol-Diesel Price Today) आहेत. आज (24 ऑक्टोबर 2021) रविवारीही इंधन दरात वाढ झाली ( Petrol-Diesel Price Hike)आहे. पेट्रोलच्या दरात 30 ते 35 पैसे तर डिझेलच्या दरात 34 ते 38 पैशांने वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात पेट्रोलच्या दरात आतापर्यंत 5 रुपयांनी वाढ झाली आहे. ऐन सणासुदीच्या महागाई भडकल्यानं सर्वसामान्य जनता बेजार झाली आहे.Also Read - Petrol Diesel Price Today: महागाईचा भडका! पेट्रोलच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ, जाणून घ्या आजचे दर!

देशाची राजधानी दिल्ली शहरात पेट्रोलचा दर 107.59 रुपये प्रति लिटर तर डिझेल 96.32 रुपये प्रतिलिटर आहे. त्याचबरोबर मुंबई शहरात पेट्रोलचा दर 113.46 तर डिझेलचा दर प्रतिलिटर 104.38 रुपये इतका आहे. कोलकाता शहरात पेट्रोल 108.11 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल 99.43 रुपये प्रतिलीटर आहे. चेन्नईमध्ये पेट्रोलचे दर 104.52 रुपये तर डिझेल 100.59 रुपये प्रतिलिटर इतका आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या (Crude Oil) किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या दोन महिन्यात कच्चे तेलाच्या (Crude Oil) किंमत जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याचा थेट परिणाम इंधनाच्या दरावर झाला आहे. देशात सलग पाचव्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात (Petrol Diesel Market) वाढ झाली आहे.

Price of petrol & diesel in #Delhi is at Rs 107.59 per litre & Rs 96.32 per litre respectively today.

Petrol & diesel prices per litre-Rs 113.46 & Rs 104.38 in #Mumbai, Rs 108.11 & Rs 99.43 in #Kolkata; Rs 104.52 & Rs 100.59 in Chennai respectively

