Petrol Diesel che Aaj che Dar: देशातील पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर (Assembly Election Results 2022) पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचे सत्र सुरुच आहे. गेल्या नऊ दिवसांत पेट्रोल-डिझेल (Petrol Diesel Price) आठव्यांदा महागले आहे. आज, बुधवारी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात 80 पैशांनी वाढ झाली. गेल्य 22 मार्चपासून इंधन दरवाढ सुरुच आहे. त्यामुळे पेट्रेलनंतर आता डिझेलने देखील शतक ओलांडले आहे. महाराष्ट्रात डिझेलचा दर 100 रुपये पार झाला आहे. परभणीत डिझेलचा दर प्रतिलिटर 100 रुपयांवर पोहोचलो आहे.

दुसरीकडे, देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये बुधवारी पेट्रोल 101.01 रुपये प्रतिलिटर तर डिझेल 92.27 रुपये प्रतिलिटर दराने विक्री होत आहे. गेल्या 9 दिवसांत आठव्यादा इंधन दरवाढ झाली आहे. इंधनाच्या दरात दररोज वाढ होत असल्याने सर्वसामान्यांची कंबर मोडली आहे. इंधनाचे दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने त्याचा मोठा परिणाम महागाईवर होत आहे. रिक्षा, टॅक्सीच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यात गेल्या आठवड्यात घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात 50 रुपयांनी महागला होता. त्यामुळे किचनचे बजेत विस्कळीत झाले आहे.

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 101.01 per litre & Rs 92.27 per litre respectively today (increased by 80 paise)

In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 115.88 & Rs 100.10 (increased by 84 paise & 85 paise respectively) pic.twitter.com/zCRuWWICRP

