मुंबई: इंधन दरवाढीमुळे (Fuel Price Hike In India) सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे. इंधन कंपन्यांनी मंगळवारी पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol Diesel Price Hike again) दरात पुन्हा एकदा वाढ केली आहे. आतापर्यंतच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराने सर्वोच्च उच्चांक गाठला आहे. मुंबईसह देशात सर्वत्र पेट्रोलच्या दरानं शंभरी ओलांडली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात (International Marcket) क्रूड आईल (Crude oil) म्हणजेच कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे पेट्रोलिअम कंपन्या सातत्यानं पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करत आहे. एका महिन्यात इंधन दरात 12 टक्क्यांनं वाढ झाली आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: Mission 2024च्या तयारीला लागले विरोधीपक्ष, राष्ट्रमंचाच्या झेंड्याखाली एकत्र येणार

मुंबईत पेट्रोल प्रति लिटर 103.63 रुपये तर डिझेलचा दर 95.72 रुपये प्रति लिटर आहे. दुसरीकडे दिल्लीत पेट्रोलचा दर 97.50 रुपये प्रति लिटर तर डिझेलचा दर 88.23 रुपये आहे. तसेच चेन्नईत पेट्रोलचा दर 98.65 रुपये तर डिझेलचा दर 92.83 रुपये प्रति लिटर आहे. Also Read - Mumbai Local Updates: लोकल प्रवासासाठी मुंबईकरांना आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमतीत गेल्या काही दिवसांपासून वाढ होत आहे. गेल्या एका महिन्यांपासून कच्च्या तेलाच्या दरात 12 टक्के वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाचा दर 74 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. गेल्या 49 दिवसांत 28 वेळा ही दरवाढ झाली आहे. परिणामी देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर केंद्र आणि राज्य सरकार मोठा टॅक्स वसूल करते. Also Read - Covid Vaccination: राज्यात आजपासून 30 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना मिळणार लस!

दिल्लीत केंद्र सरकार पेट्रोलवर प्रति लीटर 34.80 टक्के एक्साइज ड्यूटी आकारते तर राज्य सरकार 23.08 टक्के टॅक्स घेतात. तर डिझेलवर केंद्र सरकार 37.24 टक्के तर राज्य सरकार 14.64 टक्के टॅक्स वसूल करतात. यासोबतच इंधनला पेट्रोल पम्पापर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च ते डीलरच्या कमिशनपर्यंतचा सगळा बोझा हा सामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडला आहे.

देशात जवळपास सर्वच शहरात पेट्रोल शंभरी पार…

देशभरात 4 मेपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सातत्यानं वाढ होत आहे. देशात जवळपास सर्वच शहरात पेट्रोलच्या दरानं शंभरी पार केली आहे. मुंबई, रत्‍नागिरी, औरंगाबाद, जैसलमेर, गंगानगर, हैदराबाद, लेह, बंसवाडा, इंदूर, जयपूर, भोपाळ, ग्‍वाल्हेर, गुंटुर, ककिनाडा, चिकमंगलूर अशा प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल भडकलं आहे.