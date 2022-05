Petrol Diesel Price : केंद्र सरकारने (Central Government) पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी (Petrol and Diesel Prices) करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने उत्पादन शुल्कात कपात (Reduced Excise Duty) केली आहे. यामुळे पेट्रोल 9.5 रुपयांनी तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी ही घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे महागाईने होरपळलेल्या देशातील सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच उज्जवला गॅस योजनेअंतर्गत (Ujjawala gas scheme) मिळणाऱ्या सिलेंडरचे दरही 200 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांनी याबाबतची माहिती दिली.Also Read - Driving License Rules: ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी आता द्यावी लागणार नाही टेस्ट, जाणून घ्या काय आहेत नवीन नियम

7/12 We are reducing the Central excise duty on Petrol by ₹ 8 per litre and on Diesel by ₹ 6 per litre.

This will reduce the price of petrol by ₹ 9.5 per litre and of Diesel by ₹ 7 per litre.

It will have revenue implication of around ₹ 1 lakh crore/year for the government.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022