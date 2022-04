Petrol Diesel Price Hike : आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी स्थिरता घेतल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर (Petrol-Diesel Price) पुन्हा वाढले आहेत. आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी (Petroleum companies) जारी केलेल्या नव्या दरानुसार पेट्रोल 80 पैशांनी तर डिझेल 85 पैशांनी महागले आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला होता पण आता पुन्हा किमती वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे. पेट्रोल -डिझेलच्या दरामध्ये सतत होणाऱ्या वाढीमुळे (Petrol -Diesel Price Hike) आता अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दराने शंभरीपार केली आहे.Also Read - CNG-PNG Price Down: मुंबईकरांना दिलासा! सीएनजी 6 रुपयांनी तर पीएनजी 3.50 रुपयांनी झाला स्वस्त

उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोव्यासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता देशामध्ये पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे सत्र सुरु झाले आहे. 12 दिवसांपैकी पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये दहा दिवस वाढ झाली आहे. 22 मार्च ते आतापर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये 7.20 रुपयांनी वाढ झाली आहे. शनिवारी झालेल्या दरवाढीनुसार, मुंबईमध्ये एक लिटर पेट्रोलची किंमत (Mumbai Petrol Price) 117.57 रुपये आणि एक लिटर डिझेलची किंमत (Mumbai Diesel Price) 101.79 रुपये झाली आहे. तर दिल्लीत एक लिटर पेट्रोलचा दर (Delhi Petrol Price) 102.61 रुपये आणि डिझेलचा दर (Delhi Diesel Price) 93.87 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. Also Read - LPG Cylinder Price Hike: महागाईचा भडका! गॅस सिलेंडर 250 रुपयांनी महागला, जाणून घ्या नवीन दर

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 102.61 per litre & Rs 93.87 per litre respectively today (increased by 80 paise)

In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 117.57 & Rs 101.79 (increased by 85 paise) pic.twitter.com/oRQxEUlKAK

