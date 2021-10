मुंबई: देशामध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी देखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. आज पेट्रोलच्या किमतीत (Petrol price today) 35 पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे. तर डिझेलच्या किमतीत देखील (Diesel price today) 35 पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची (Crude Oil Rate) मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पण उत्पादन कमी असल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशात इंधन दरवाढीचं सत्र सुरुच आहे. देशात पेट्रोल शंभरी पार झाले आहे त्यापाठोपाठ आता डिझेल देखील शंभरी पार होताना दिसत आहे.Also Read - Petrol-Diesel Price: दसऱ्याची दिवशी सुद्धा इंधनाचा भडका सुरुच, पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ!

Price of petrol & diesel in #Delhi is at Rs 105.49 per litre (up by Rs 0.35) & Rs 94.22 per litre (up by Rs0.35) respectively today.

Petrol & diesel prices per litre-Rs 111.43 & Rs 102.15 in #Mumbai, Rs 106.11 & Rs 97.33 in #Kolkata; Rs 102.70 & 98.59 in Chennai respectively pic.twitter.com/kyT54QMv3Z

