नवी दिल्ली : सततच्या इंधन दरवाढीमध्ये (Petrol-diesel price hike) त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य जनतेला मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपये कमी केले (excise duty reduction on petrol and diesel) आहेत. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे सातत्याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे वैतागलेल्या जनतेला थोडासा तरी दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) ऐन दिवाळीमध्ये (Diwali 2021) पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये कपात करुन देशवासीयांना दिवाळीचे मोठं गिफ्ट (Diwali Gift) दिलं असल्याचे म्हटले जात आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: दिलासादायक! देशात कोरोना रुग्णांमध्ये होतेय घट, रिकव्हरी रेट 98.22 टक्क्यांवर

On eve of #Diwali, Government of India announces excise duty reduction on petrol and diesel. Excise duty on Petrol and Diesel to be reduced by Rs 5 and Rs 10 respectively from tomorrow pic.twitter.com/peYP1fA4gO

