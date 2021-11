मुंबई: ऐन दिवाळीत महागाईनं आधीच सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं असताना पेट्रोल-डिझेलच्या दरात (Petrol Price Hike Today) सलग सहाव्या दिवशी वाढ झाली आहे. मंगळवारी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात (Petrol price today) 35 पैशांनी वाढ झाली. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागली आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी आज पुन्हा पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत.Also Read - पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे सत्र सुरु! मुंबईत पेट्रोल शंभरीपार, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे देशाच्या राजधानीसह प्रमुख शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर आणखी वाढले आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये (Delhi Petrol-diesel Price) पेट्रोल 110.69 रुपये प्रति लिटरवर पोहचलं आहे. तर डिझेल 98.42 रुपये प्रति लिटरवर पोहचले आहे. तर मुंबईमध्ये (Mumbai Petrol-diesel Price) पेट्रोल 115.50 रुपये प्रति लिटरवर पोहचले आहे. तर डिझेल 106.62 रुपये प्रति लिटरवर पोहचले आहे.

देशात पेट्रोल शंभरी पार झाले आहे त्यापाठोपाठ आता डिझेल देखील शंभरी पार होताना दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने वेळीच योग्य पावलं उचलली नाही तर लवकरच पेट्रोलचे दर 130 रुपये पार होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांच्या (Crude Oil Rate) किमतीला अखेर ब्रेक लागला आहे.

Price of petrol & diesel in #Delhi at Rs 110.04 per litre (up by Rs 0.35) & Rs 98.42 per litre respectively today.

Petrol & diesel prices per litre- Rs 115.85 & Rs 106.62 in #Mumbai; Rs 110.49 & Rs 101.56 in #Kolkata; Rs 106.66 & Rs 102.59 in #Chennai respectively pic.twitter.com/D643w6tZQa

— ANI (@ANI) November 2, 2021