Interest on Provident Fund : केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (Employees Provident Fund Organization) नुकतेच पीएफवरील व्याजदर (Interest on PF) निश्चित केले होते. EPFO ने 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी 8.1 टक्के व्याजदर (Interest on Provident Fund) निश्चित केला आहे. व्याज निश्चित असल्याने बहुतेक पगारदार लोकांना पीएफचे (PF) व्याज लवकरात लवकर त्यांच्या खात्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईपीएफओ (EPFO) ​​जून महिन्यापर्यंत पीएफवर मिळणारे व्याज तुमच्या खात्यात जमा करू शकते.

जूनपर्यंत येऊ शकतात पीएफचे पैसे

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार जूनमध्ये ग्राहकांच्या खात्यात पीएफचे व्याज येऊ शकते. मात्र, याबाबत सरकार किंवा ईपीएफओकडून अद्याप कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही. EPFO ने निश्चित केलेल्या व्याजावर वित्त मंत्रालयाकडून शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे.

गेल्या 10 वर्षातील सर्वात कमी व्याज

पीएफवर मिळणाऱ्या व्याजदरात (EPF Interest Rate) कपात करून यावेळी सरकारने नोकरदार वर्गाला (salaried people) मोठा झटका दिला आहे. कारण हे व्याज गेल्या 40 वर्षांतील सर्वात कमी आहे. EPFO ने 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी 8.1% व्याजदर निश्चित केला आहे. हा व्याजदर गेल्या 10 वर्षातील सर्वात कमी व्याजदर आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ईपीएफओच्या सुमारे 6 कोटी लोकांना धक्का बसला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पीएफवर 8.5 टक्के व्याज मिळत होते.

इतके स्वारस्य कधीच नव्हते

एकीकडे महागाई सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, सरकारने पीएफवरील व्याज कमी केले आहे. 1977-78 या आर्थिक वर्षात EPFO ​​ने 8 टक्के व्याजदर निश्चित केला होता. त्यानंतर यावेळी सर्वात कमी व्याज मिळत आहे. आतापर्यंत 8.25 टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याज मिळत होते.

यापूर्वी किती व्याज मिळत होते?

EPFO ने 2019-2020 या आर्थिक वर्षात 8.5 टक्के व्याज दिले होते. त्यानंतर 2020-2021 या आर्थिक वर्षातही केवळ 8.5 टक्के व्याज मिळाले. तर 2018-19 मध्ये EPFO ​​ने 8.65 टक्के व्याज दिले होते. 2017-18 या आर्थिक वर्षात 8.55 टक्के व्याज मिळाले होते. तर 2016-17 या आर्थिक वर्षात 8.65 टक्के आणि 2015-16 या आर्थिक वर्षात 8.8 टक्के व्याज मिळाले होते.