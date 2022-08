Pingali Venkayya Birth Anniversary: राष्ट्रध्वजाचे जनक पिंगली व्यंकय्या (Designer Of Tricolor) यांची आज जयंती आहे. 2 ऑगस्ट 1876 रोजी आंध्र प्रदेशातील मछलीपट्टनम येथील एका तेलुगू ब्राह्मण कुटुंबात त्यांचा जन्म (Pingali Venkayya Birth Anniversary) झाला होता. त्यांच्या वडिलांचे नाव हनुमंतरायुडू आणि आईचे नाव वेंकटरत्नम्मा होते. अनेक भाषा आणि शेतीचे उत्तम ज्ञान असलेल्या व्यंकय्या यांनी आपले आयुष्य देशसेवेत समर्पित केले होते. त्यांनीच देशाच्या तिरंग्याची डिझाईन केली आहे. त्यामुळे त्यांना तिरंग्याचे जनक (Pingali Venkayya is Designer Of Tricolor) देखील म्हटले जाते. जयंतीनिमित्त जाणून घेऊया त्यांच्याविषयी अधिक माहिती.Also Read - Shrawan 2022: श्रावण महिन्यात खरेदी करा 'या' 5 वस्तू, जीवनात आणखी होईल प्रगती

उच्च शिक्षित होते पिंगली व्यंकय्या

पिंगली व्यंकय्या यांनी शालेय शिक्षण चेन्नई येथे पूर्ण केले आणि पदवीसाठी केंब्रिज विद्यापीठात गेले. पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी रेल्वेत गार्ड म्हणून काम केले. नंतर लखनऊमध्ये सरकारी कर्मचारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. काही काळानंतर पिंगली व्यंकय्या लाहोरमधील अँग्लो विद्यापीठात उर्दू आणि जपानी भाषा शिकण्यासाठी गेले. भूगर्भशास्त्र आणि कृषी याशिवाय इतर अनेक क्षेत्रांतही त्यांनी ज्ञान संपादन केले होते. Also Read - Ravindra Jadeja : 'जड्डू, कम ऑन तुझे माजी प्रशिक्षक येथे बसले आहे', कॉमेंट्री बॉक्समधून दिग्गज खेळाडूकडून जडेजाला प्रोत्साहन

19 व्या वर्षी सैन्यात

वयाच्या 19 व्या वर्षी पिंगली व्यंकय्या हे ब्रिटीश सैन्यात लष्करी नायक बनले. सैन्यात असताना दक्षिण आफ्रिकेतील अँग्लो-बोअर युद्धादरम्यान त्यांची महात्मा गांधींशी भेट झाली. गांधीजींना भेटून ते इतके प्रभावित झाले की, ते कायमचे भारतात परतले आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रमुख सैनिक बनले. दरम्यान, देशाचा स्वतःचा राष्ट्रध्वज असावा अशी त्यांची इच्छा होती. त्यानुसार त्यांनी महात्मा गांधींशी चर्चा केली. त्यानुसार गांधीजींनी त्यांच्यावर देशाचा ध्वज बनवण्याची जबाबदारी सोपवली. Also Read - US Kills Al Qaeda Chief: अल-कायदा प्रमुख अल-जवाहिरी अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात ठार, लादेनचा राईट हॅंड

राष्ट्रध्वजाची ही होती पहिली रचना

स्वातंत्र्यसैनिक पिंगली यांना देशासाठी असा ध्वज बनवायचा होता जो देशाचा इतिहास प्रतिबिंबित करेल. त्यासाठी त्यांनी 1916 ते 1921 या काळात जगातील अनेक देशांच्या राष्ट्रध्वजांचा अभ्यास केला. सुमारे पाच वर्षांनंतर, विजयवाडा येथील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) अधिवेशनात पिंगली व्यंकय्या यांनी महात्मा गांधींना लाल-हिरव्या ध्वजाची रचना दाखवली. त्यानंतर गांधीजींच्या सूचनेनुसार त्यांनी राष्ट्रध्वजात शांततेचे प्रतीक असलेला पांढरा रंग समाविष्ट केला.

असा मिळाला तिरंगा

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनानंतर तब्बल दहा वर्षांनी 1931 साली तिरंगा स्वीकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, या प्रस्तावात काही दुरुस्त्याही करण्यात आल्या. यात ध्वजावर लाल रंगाऐवजी भगवा रंग जोडण्यात आला. यासोबतच भगव्या, पांढर्‍या आणि हिरव्या रंगासह पांढऱ्या पट्टीवर फिरणारा चरखा असलेला तिरंगा देशाला मिळाला. जुलै 1947 मध्ये संविधान सभेत पिंगली व्यंकय्या यांनी बनवलेल्या तिरंग्याला राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारण्यात आले. काही काळानंतर तिरंग्यात सुधारणा करून चरख्याची जागा अशोक चक्राने घेतली.

1963 साली घेतला जगाचा निरोप

देशाला तिरंगा देणारे महान स्वातंत्र्यसैनिक पिंगली व्यंकय्या यांनी 1963 मध्ये विजयवाडा येथील एका झोपडीत अखेरचा श्वास घेतला. पिंगळी यांचे देशासाठीचे योगदान फार कमी लोकांना माहीत आहे. 2009 मध्ये त्यांच्या सन्मानार्थ भारतीय टपाल विभागाने त्यांच्या नावाने एक टपाल तिकीट जारी केले. त्यानंतर लोकांना त्यांच्याबद्दल माहिती मिळाली. 2014 मध्ये ऑल इंडिया रेडिओच्या विजयवाडा स्टेशनलाही त्यांचे नाव देण्यात आले. गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी भारतरत्नसाठी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता.