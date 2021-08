नवी दिल्ली: पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत (PM Kisan Samman Yojana) 9 व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आज दुपारी 12.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेचा नववा हप्ता वर्ग केला आहे. तत्पूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) जारी केलेल्या निवेदनात या हप्त्यात 19,500 कोटी रुपये आज 9.75 कोटीहून अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यावर पाठवले जातील अशी माहिती देण्यात आली होती.Also Read - Breaking News Live Updates: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची तारीख जाहीर

पीएम-किसान योजनेअंतर्गत (PM Kisan Yojana) प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात. या योजनेद्वारे आतापर्यंत 1.38 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकरी कुटुंबांना पाठवण्यात आली आहे.

