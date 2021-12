नवी दिल्ली: पीएम किसान सन्मान योजनेच्या 10व्या हप्त्याची (PM Kisan Samman 10th Installment) जे शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी उद्या मोठी बातमी येऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी 16 डिसेंबर रोजी पीएम किसानचा 10वा हप्ता रिलीज करू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 16 डिसेंबर रोजी गुजरात सरकारने नैसर्गिक शेतीवर आयोजित केलेल्या कृषी कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभाला संबोधित करणार आहेत. या कार्यक्रमात सुमारे 5,000 शेतकरी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमात मोदी पीएम किसान योजनेबाबात (PM Kisan Samman Yojana) मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.Also Read - Kashi Vishwanath Corridor: पंतप्रधान मोदींनी मजुरांसोबत केले जेवण, पाहा फोटो आणि व्हिडिओ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या या मोठ्या कार्यक्रमात संबोधित करण्यार असल्यामुळे पीएम किसानचा 10 वा हप्ता गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची जोरदार चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू आहे. मात्र या वृत्ताला अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही आणि हा केवळ अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी 25 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी पीएम-किसानचा 7 वा हप्ता जारी केला होता. PM मोदींनी 25 डिसेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 9 कोटींहून अधिक लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांना 18,000 कोटी रुपये हस्तांतरित केले होते. या दिवशी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची जयंती देखील असते.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना पंतप्रधान मोदींनी 2019 मध्ये सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश देशभरातील सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना लागवडीयोग्य जमिनीसह उत्पन्नाचा आधार प्रदान करणे आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन मासिक हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्षी 6000 रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. एका आर्थिक वर्षात पीएम किसान हप्ता तीन वेळा जमा केला जातो. पहिला टप्पा 1 एप्रिल ते जुलैमध्ये, दुसरा 2 ऑगस्ट ते नोव्हेंबर कालावधीत आणि तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.

पीएम किसान योजना लाँच करण्यात आली तेव्हा सुरुवातीला त्याचे फायदे फक्त 2 हेक्टरपर्यंतची एकत्रित जमीन असलेल्या लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांनाच मिळू शकत होते. या योजनेत नंतर जून 2019 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि सर्व शेतकरी कुटुंबांना त्यांचा धारण आकार विचारात न घेता विस्तारित करण्यात आली. (PM Kisan Samman Yojana: big update! When will the 10th installment of PM Kisan Samman Yojana be credited? )