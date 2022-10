PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) लाभार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार आहे. दिवाळीआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) या आठवड्यात देशभरातील 12 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या (PM Kisan Samman Yojana) खात्यात रक्कम ट्रान्सफर (PM Kisan Yojana12th installment) करू शकतात. सोमवारी 17 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16000 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करतील असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे 12व्या हप्त्याच्या (PM Kisan 12th Installment) प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात मोठा दिलासा मिळणार आहे.Also Read - Pakistan: पाकिस्तानमधील हॉस्पिटलच्या छतावर सापडले 200 हून अधिक मृतदेह, बॉडी पार्ट्सही गायब!

कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या (CSC) अधिकृत ट्विटर हँडलनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता पीएम किसानचा 12 वा हप्ता जारी करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी 17 ऑक्टोबर रोजी देशाची राजधानी नवी दिल्लीच्या फेअर ग्राउंड IARI पुसा येथे ‘पीएम किसान संमेलन 2022’ ला संबोधित करतील. यादरम्यानच ते पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करतील. Also Read - Tiger 3 Release Date: यावेळी ईदला नाही तर दिवाळीला येणार सलमान खानचा चित्रपट, 'टायगर 3' चे पोस्टर रिलीज!

PM KISAN INSTALMENTS RELEASE – by Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister…

MOBILIZATION OF FARMERs THROUGH #CSC FOR LIVE WEBCAST…

Date: 17th Oct, 2022

Time: 11:00 AM

Webcast link: https://t.co/GfXzqoClAP

VLEs must share photos here: https://t.co/ML0Ra2hR6F #PMKisan pic.twitter.com/f4sMmQXeof

— CSCeGov (@CSCegov_) October 14, 2022