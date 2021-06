नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस (US Vice President Kamala Harris) यांच्यात गुरुवारी फोनवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीबाबत (Corona Vaccine) चर्चा झाली. भारत-अमेरिकामध्ये (India-America) लसीच्या भागीदारीला आणखी मजबूत करण्यासाठी सुरु असलेले प्रयत्न आणि कोविड-19नंतर (Covid-19) आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्राच्या पुनर्प्राप्तीसाठी हातभार लावण्यासाठी दोन्ही देशांच्या भागीदारीविषयी यावेळी चर्चा झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. Also Read - COVID 19: औषधांची अवैध साठेबाजी केल्याप्रकरणात गौतम गंभीर फाउंडेशन दोषी

PM Modi speaks to US Vice-President Kamala Harris

"I deeply appreciate the assurance of vaccine supplies to India as part of the US Strategy for Global Vaccine Sharing. We also discuss ongoing efforts to further strengthen India-US vaccine cooperation," says PM pic.twitter.com/1RegrIm4G9

— ANI (@ANI) June 3, 2021