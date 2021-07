नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकाराला सत्तेत येऊन दोन वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यानंतर पहिल्यांदा आज, बुधवारी सायंकाळी 6 वाजता केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा (Cabinet Expansion) विस्तार होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी आता विविध खात्याच्या मंत्र्याचे राजीनामे घेण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्रिमंडळातील दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत. त्यात केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता दोन्ही महत्त्वाच्या मंत्रिपदी नवे चेहरे दिसणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: दिलीप कुमार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

न्यूज एजन्सी 'एएनआय'नुसार, 43 नेत्यांना पीएम मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार असून ते सायंकाळी पद आणि गोपनियतेची शपध घेतील.

सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, भाजपचे महासचिव भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेशातून राज्यसभेचे खासदार ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्रातून राज्यसभेचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, हरियाणातील सिरसाच्या खासदार सुनीता दुग्गल, दिल्लीतून भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी, उत्तराखंडमधील नैनीताल-ऊधमसिंह नगरचे खासदार अजय भट्ट, कर्नाटकमधील उडुपी-चिकमगलूरचे खासदार शोभा करंदलाजे, महाराष्ट्रातील बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे, महाराष्ट्रातील भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील, महाराष्ट्रातील दिन्डोरीच्या खासदार भारती पवार, उत्तर प्रदेशातील खीरीचे खासदार अजय मिश्रा आणि पश्‍चिम बंगालच्या बनगावचे खासदार शांतनु ठाकूर यांची मंत्रिपदी वर्णी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीला सर्व नेते उपस्थित होते.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी देखील दिला मंत्रिपदाचा राजीनामा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानातून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाह बाहेर पडले.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल, कामगार मंत्री संतोश गंगवार आणि देबोश्री चौधरी यांनी केंद्रीय कॅबिनेटचा राजीनामा दिला.

अनुराग ठाकूर, पुरुषोत्तम रुपाला आणि जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे मोठी जबाबदारी मिळण्याची शक्यता

सदानंद गौडा यांचा देखील राजीनाम घेतला जाण्याची शक्यता. का भी इस्तीफा लिया जा सकता है.

गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, मीनाक्षी लेखी, सर्वानंद सोनोवाल, पुरुषोत्तम रुपाला, निशित प्रमाणिक, आरसीपी सिंह, पशुपती पारस, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलापूर्वी 7, लोक कल्याण मार्ग येथे उपस्थित.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारआधी गृहमंत्री अमित शाह-भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले.

लोकसभेचे खासदार शांतनु ठाकूर, पुरुषोत्तम रूपाला देखील पंतप्रधानाच्या निवासस्थानी दाखल.

मीनाक्षी लेखी, ज्योरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल, नारायण राणे यांच्यासह अनेक नेत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दाखल

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोक कल्याण मार्ग येथे भाजप खासदारांसोबत बैठक.

