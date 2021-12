Corona Vaccine Latest Updates: देशभरात पुन्हा एकदा कोरोना व्हायरसचा (Corona Virus) संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने (Central Government)आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी कोविड -19 लस कोवोव्हॅक्स आणि कॉर्बेवॅक्स (Covovax-Corbevax Vaccines Approved) आणि अँटी-व्हायरल औषध मोलनुपिरावीरच्या (Anti-viral drug Molnupiravir) आपात्कालीन वापरास मान्यता देण्यात आली आहे. भारतात विकसित ( Made in India) झालेली ही तिसरी लस आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया ( Minister of Health & Family Welfare and Chemical and Fertilizers Minister Dr Mansukh Mandaviya) यांनी ही माहिती दिली.Also Read - Har Ghar Vaccine : आता घरोघरी जाऊन दिली जाणार कोरोनाची लस, पंतप्रधान मोदींनी केली मोहीमेची सुरुवात

कोवोव्हॅक्स आणि कॉर्बेवॅक्स लसला (Covovax-Corbevax Vaccine) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (CDSCO), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत मान्यता मिळाली आहे. कॉर्बेवॅक्स लस भारतातील पहिली स्वदेशी विकसित RBD प्रोटीन सब-युनिट लस आहे. हैदराबाद येथील बायोलॉजिकल-ई कंपनीने या लसची निर्मिती केली आहे. मोलनुपिरावीर हे अँटी व्हायरल औषध आहे. कोविड-19 च्या प्रौढ रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी आपात्कालीन परिस्थितीत देशातील 13 कंपन्यांद्वारे हे औषध विकसित करण्यात येणार आहे. Also Read - Vaccine For Children: पुढील महिन्यापासून मुलांचे लसीकरण सुरू होण्याची शक्यता; केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशाला तिसरी लस मिळाल्यानंतर आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी जनतेचे अभिनंदन केले आहे. याबाबत आरोग्य मंत्र्यांनी ट्वीट देखील केले आहे. Also Read - भारतीयांवर अन्याय करून कोरोना लस विदेशात निर्यात केली नाही, अदर पुनावाला यांचं स्पष्टीकरण

आरोग्य मंत्री म्हणाले, कोवोव्हॅक्स ही नॅनोपार्टिकल लसची निर्मिती पुणे येथील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये (SII) तयार केली जाईल. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने कोवोव्हॅक्ससाठी परवानगी मागितली होती. SII ने आपात्कालीन परिस्थितीत मर्यादित वापरासाठी कोवोवॅक्सला मान्यता द्यावी, यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात DCGI कडे अर्ज सादर केला होता. आता त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

देशात ओमिक्रॉनबाधित रुग्णसंख्या 653

देशभरात ओमिक्रॉनबाधित रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. देशातील 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत ओमिक्रॉनचे एकूण 653 रुग्ण आहेत. त्यापैकी 186 रुग्ण बरे झाले आहे. त्यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आहे. दुसरीकडे, देशभरात लसीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे.

सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात…

देशात ओमिक्रॉनबाधित सर्वाधिक 167 रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. यानंतर दिल्लीत 165, केरळमध्ये 57, तेलंगणामध्ये 55, गुजरातमध्ये 49 आणि राजस्थानमध्ये 46 ओमिक्रॉनचे रुग्ण आढळले आहेत.

15 वर्षांवरील मुलांनाही मिळणार कोरोना लस

कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनमुळे देशात तिसरी लाट येण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मोठी खबरदारी घेतली जात आहे. देशात लसीकरण मोहिमेला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. आता 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना देखील कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्यात येणार आहे. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशाला उद्देशून केलेल्या संबोधनात यासंदर्भात घोषणा केली होती.

कोरोना संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी मुलांना लसीकरण करण्याची तयारी सुरू आहे. नुकतेच CoWin प्रमुख आर.एस. शर्मा यांनी 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना लसीकरण केले जाईल असे जाहीर केले आहे. मुलांना लसीकरणाची मोहिम 3 जानेवारी 2022 पासून सुरू होणार आहे. त्यासाठी प्रथम नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रौढांना जसे आधार कार्डद्वारे लसीसाठी नोंदणी करावी लागते. त्याचप्रमाणे मुलांच्या नोंदणीसाठी ओळखपत्र म्हणून शाळेचे आयडी कार्ड स्वीकारले जाईल.