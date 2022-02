PM Modi Interview: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा, या पाच राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या (UP Election 2022) आधी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी वृत्तसंस्था ANI शी विशेष संवाद साधला. ANI ला दिलेल्या खास इंटरव्ह्यूमध्ये पंतप्रधानांनी पाचही राज्यातील जनता विकासकामांच्या बाजुने आपला कौल देईल. भाजपला सेवेची संधी देईल. या निवडणुकीत भाजप प्रचंड बहुमताने विजयी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. या निवडणुकीत भाजपची लाट असल्याचे देखील त्यांनी मत मांडले.Also Read - PM Kisan Samman Yojana : पीएम किसान योजनेच्या यादीत असं जोडा तुमचं नाव, जाणून घ्या प्रक्रिया

पंतप्रधान म्हणाले, मी सर्व राज्यात असे पाहिले आहे की, भाजपच्या विरोधात कोणतीही लाट नाही. मतदारांच्या भाजपवर विश्वास आहे. ते भाजपच्याच बाजुने स्पष्ट बहुमत देतील. पाचही राज्यातील लोक भाजपला त्यांची सेवा करण्याची संधी देतील. ‘सबका साथ, सबका विकास’, असे सांगत भाजप जनहिताचे जनसेवेचे काम करत राहील. Also Read - Breaking News Live Updates: राज्यातील शाळा सोमवारपासून सुरु होणार? वर्षा गायकवाड यांनी दिली महत्वाची माहिती

उत्तर प्रदेशात भाजपकडे सांगण्यासारखे काही नाही, भाजपकडे योजना नाहीत, अशा शब्दात अखिलेश यादव यांनी टीका केली होती. त्यावर पंतप्रधान म्हणाले. देशात संध्या एक संस्कृती उदयाला आली आहे. आम्ही हे केले, आम्ही तेच करू असे आतापर्यंत इतर पक्षाचे नेत सांगत आले आहे. 50 वर्षांनंतरही कोणी ते काम केले तर ते सांगत आहे, की आम्ही हे त्यावेळी बोललो होतो. लोक काहीही सांगतात. Also Read - Assembly Election 2022 : राष्ट्रवादी काँग्रेस पाचपैकी तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लढवणार - शरद पवार

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी आधीच्या सरकारच्या काळातील माफियाराजवर भाष्य केले. आधीच्या सरकारची कारकिर्द बारकाईने पाहिली तर तेथील महिला सुरक्षीत नव्हत्या. त्या एकट्या घराबाहेर देखील पडू शकत नव्हत्या. आधीच्या सरकारच्या काळात माफियाराज, गुंडाराज मोठ्या प्रमाणात फोफावला होता.

देशाचे पंतप्रधान जे म्हणाले तेच मी बोललो आहे. मी सांगितले की तेव्हा काय परिस्थिती होती, हे एका पंतप्रधानाचे विचार होते आणि आज काय परिस्थिती आहे, हे पंतप्रधानांचे विचार आहेत. जवाहरलाल नेहरूंबाबत संसदेत केलेल्या वक्तव्यावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी कोणाच्याही वडील, आई, आजोबा, आजोबा यांच्यासाठी काहीही बोललो नाही, असे देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले.

#WATCH | PM says to ANI “We won in 2014. We were then voted (to power) in 2017 & 2019. So the old theory (a party not repeating its victory in consecutive polls in UP) has been rejected by UP. They accepted us in 2014, 2017 & 2019. They’ll accept us in 2022 after seeing our work” pic.twitter.com/w4CKhW0lqv

— ANI (@ANI) February 9, 2022