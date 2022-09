Pm Modi on Lata Mangeshkar: भारतरत्न स्वर कोकिळा लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) यांची आज जयंती आहे. या निमित्ताने आज अयोध्येत (ayodhya)लता चौकाचे उद्घाटन केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या हस्ते या चौकाचे लोकार्पण केले जाईल. यादरम्यान दिवंगत लता मंगेशकर यांचे कुटुंबीय, केंद्रीय पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्याचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंग यांच्यासह मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडीओ संदेशही दाखवला जाणार आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत लता मंगेशकर यांना अभिवादन केले आहे.Also Read - Mumbai Taxi Fare : मुंबईकरांच्या खिशाला बसणार झळ, रिक्षा आणि टॅक्सीचा प्रवास महागला; वाचा किती रुपये मोजावे लागणार

बुधवारी सकाळी आठ वाजता पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट केले. यामध्ये त्यांनी लिहिले की, 'लता दीदींच्या जयंती निमित्त त्यांना अभिवादन. अनेक गोष्टी आहेत, ज्या मला आठवतात. अगणीत गप्पांमध्ये त्यांनी माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. मला आनंद आहे की, आज अयोध्येत एका चौकाचे नाव त्यांच्या नावावरुन ठेवले जाईल. ही त्यांच्यासाठी योग्य श्रद्धाजली आहे.'

40 फूट लांब आणि 14 टन वजनाची वीणा लता मंगेशकर चौकातील व्यासपीठावर बसवण्यात आली आहे. चौकाच्या मध्यभागी चहुबाजूंनी कमळाच्या आकाराची 92 दगडी फुलेही लावण्यात आली आहेत. वीणामध्ये माँ सरस्वतीचे चित्रही कोरलेले आहे. ही वीणा शिल्पकार राम सुतार यांनी दोन महिन्यांत तयार केली आहे. लता मंगेशकर चौकासमोर हनुमानजींची भव्य मूर्तीही बसवण्यात आली आहे.

Prime Minister Narendra Modi remembers late singing maestro Lata Mangeshkar on her birth anniversary; says, “I am glad that today, a Chowk in Ayodhya will be named after her.” pic.twitter.com/5Xb3yWdwTR

— ANI (@ANI) September 28, 2022