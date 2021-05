नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शनिवारी कोव्हिड-19 मुळं (Covid-19) अनाथ झालेल्या मुलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. कोरोनामुळं अनाथ झालेल्या मुलांसाठी ‘पीएम-केअर फॉर चिल्ड्रेन’ या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत अनाथ (Orphan) झालेल्या मुलांना 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर स्टायफंड, 23 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 10 लाख रुपये आणि शिक्षण मोफत करणे अशा बाबींचा समावेश आहे. अनाथ मुलांना मदत करण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या बैठकीचं अध्यक्षपद भूषवताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पीएम-केअर फॉर चिल्ड्रेन’ (PM-CARES For Children) योजनेअंतर्गत अशा मुलांना मदत करण्याची घोषणा केली आहे. Also Read - परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट लस, मुंबईतील या रुग्णालयात लस उपलब्ध

Prime Minister announced that all children who have lost both parents or guardian due to #COVID19 will be supported under 'PM-CARES for Children' scheme. Such children to get a monthly stipend once they turn 18 and a fund of Rs 10 lakh when they turn 23 from PM CARES: PMO

— ANI (@ANI) May 29, 2021

