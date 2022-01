Prime Minister Modi’s Punjab rally: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवारी पंजाबच्या दौऱ्यावर (PM Narendra Modi Punjab Visit) आहेत. या दौऱ्यात पंतप्रधान फिरोजपूर येथे अनेक विकास योजनांची पायाभरणी करणार होते. बुधवारी दुपारी पीएम मोदी भटिंडा येथे उतरले आणि भारत-पाक सीमेवर असलेल्या फिरोजपूर जिल्ह्यासाठी रवाना झाले. परंतु काही आंदोलनकर्त्यांनी फ्लायओव्हरवर पंतप्रधानाचा ताफा 15 ते 20 मिनिटांपर्यंत अडवला. त्यानंतर पंतप्रधान विमानतळावर परतले. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गंभीर चूक आढळल्यामुळे ते फिरोजपूर येथील सभेला जाऊ शकले नाही. अखेर फिरोजपूर येथील सभा रद्द करण्यात आली.Also Read - Golden Temple: सुवर्ण मंदिरात तरुणाकडून गुरु ग्रंथ साहिबचा अपमान, जमावाने मारहाण करत केली हत्या

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी पंजाबच्या दौऱ्यावर आहे. मात्र, त्यांच्या सुरक्षेत गंभीर चूक झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे पंतप्रधान फिरोजपूर येथे वेळेत पोहोचू शकले नाही. पंतप्रधानांची फिरोजपूर येथील सभा रद्द करण्यात आली आहे. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पंजाब सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

मिळालेली माहिती अशी की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात सुरक्षा व्यवस्थेत गंभीर चूक झाल्याचे समोर आले. पंतप्रधान बुधवारी भटिंडा येथे उतरले. तेथून हेलिकॉप्टरने हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकावर जाणार होते. मात्र, खराब हवामानामुळे पंतप्रधानांनी 20 मिनिटे प्रतिक्षा केली. मात्र, वातावरणात काहीही बदल न झाल्यामुळे पंतप्रधानांनी रस्ता मार्गाने राष्ट्रीय मेरीटर्स मेमोरियलला भेट देत पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. पंजाब पोलिसांकडून आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती घेतल्यानंतर पंतप्रधान रस्त्याने प्रवास करण्यास निघाले.

Security breach in PM Narendra Modi’s convoy near Punjab’s Hussainiwala in Ferozepur district. The PM’s convoy was stuck on a flyover for 15-20 minutes. pic.twitter.com/xU8Jx3h26n

— ANI (@ANI) January 5, 2022