नवी दिल्ली : कोरोनाविरोधातील (Corona Virus) लढाईमध्ये भारताने गुरुवारी फक्त नऊ महिन्यांत 100 कोटींपेक्षा अधिक लसीकरण करुन नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. लसीकरणाच्या (Vaccination) या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज देशवासियांशी संवाद साधला. '100 कोटी लसीचे डोस (Corona Vaccine) हा फक्त आकडा नाही. हे देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतिबिंब आहे. ही इतिहासाच्या नव्या अध्यायाची रचना आहे. देशाला मोठी ध्येये कशी ठरवायची आणि ती कशी साध्य करायची हे माहित आहे. पण, यासाठी आपण सतत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. आपण निष्काळजी राहू नये.', असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले.

100 crore vaccination mark is not just a number… It’s a new chapter in history, a testament that India can achieve a tough aim successfully. It shows that country works hard for the fulfilment of its goals: PM Modi on India achieving 100-crore vaccination mark pic.twitter.com/WRoHtYijlE

मोदींनी सांगितले की, 'आज अनेक लोकं अन्य देशांशी या लसीकरणाची (Corona Vaccination) तुलना करत आहेत. जगातील अन्य देशांसाठी लसीवर रिसर्च करणं, ते शोधणं यात ते एक्सपर्ट होते. आपण अनेक लसी बाहेरु मागवत होतो. जेव्हा 100 वर्षांमधील मोठी महासाथ आली तेव्हा भारतावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. भारत लसी कुठून आणणार, पैसा, कसा उभारणार, महासाथीला आळा घालवण्यासाठी भारत प्रयत्न करुन शकेल का असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. हे 100 कोटी लसींचे डोस त्याचे उदाहरण देत आहे. आज भारताने 100 कोटी डोस मोफत दिले आहेत. आज जग भारताला कोरोनापासून सर्वात सुरक्षित मानेल.'

#WATCH | Our first line of defence against pandemic was public participation, as part of which people lit diyas, banged thalis. Some people had questioned saying “Will it help us get rid of the disease”…?: PM Modi on 100-crore vaccination feat pic.twitter.com/ZKEaWzh8Mr

— ANI (@ANI) October 22, 2021