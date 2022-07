PM Narendra Modi Security : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सुरक्षिततेत पुन्हा एकदा हलगर्जीपणा झाल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान आंध्रप्रदेश (PM Modi Andhra Pradesh Tour) दौऱ्यावर असताना त्यांच्या हेलिकॉप्टरजवळ काँग्रेस (Congress) कार्यकर्त्यांनी हवेत काळे फुगे सोडले. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे.Also Read - Maharashtra Government: 'हिंमत असेल तर मध्यावधी निवडणूक घेऊन दाखवा'; उद्धव ठाकरेंचे शिंदे सरकारला आव्हान!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आज आंध्रप्रदेशच्या दौऱ्यावर होते. ते गन्नावरम विमानतळावरून हेलिकॉप्टरने उड्डाण घेत असताना काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हवेत काळे फुळे सोडले. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकादा समोर निर्माण झाला आहे.

आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेत हलगर्जीपणा झाल्याचे समोर आले. पंतप्रधान यांच्या हेलिकॉप्टरने कृष्णा जिल्ह्यातील गन्नावरम विमान तळावरून उड्डाण घेतल्यानंतर काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी हवेत काळे फुगे सोडले. या प्रकरणी पोलिसांनी काँग्रेसच्या तीन कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे.

#WATCH | A Congress worker released black balloons moments after PM Modi’s chopper took off, during his visit to Andhra Pradesh.

(Source: unverified) pic.twitter.com/ZYRlAyUcZK

— ANI (@ANI) July 4, 2022