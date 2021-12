नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगळवारी कानपूर दौऱ्यावर जाणार आहेत. विशेष म्हणजे या दौऱ्याआधी पंतप्रधानांनी कानपूरमधील जनतेसाठी (Kanpur City) एक ट्वीट केले आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहराला मेट्रो ट्रेनच्या (Kanpur Metro Rail Project) रुपात न्यू ईयर गिफ्ट मिळणार आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार आहे.Also Read - Child Vaccination : देशात 3 जानेवारी 2022 पासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू, पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

‘मी उद्या (28 डिसेंबर) कानपूरमधील लोकांना भेटण्यासाठी उत्सूक आहे. मी कानपूर आयआयटीमध्ये दीक्षान्त समारंभाला संबोधित करणार आहे. त्यानंतर कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचं उद्घाटन करणार. तसेच बीना-पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाईप लाईन प्रकल्पाचंही उद्धघाटन करणार आहे”, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: अहमदनगरमध्ये 19 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा, पालकवर्गात चिंतेचं वातावरण

पंतप्रधान म्हणाले, कानपूरमध्ये सध्या अनेक विकासकामे सुरु आहेत. या विकासकामांमुळे शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल. यामुळे लोकांच्या जीवनशैली उंचावणार आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: निलंबित केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

The development works being launched in Kanpur will improve urban infra and boost ‘Ease of Living’ for the people. https://t.co/CJuJzx7Rwp

— Narendra Modi (@narendramodi) December 27, 2021