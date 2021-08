नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज उत्तर प्रदेशातील महोबा येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एलपीजी कनेक्शन सोपवून उज्ज्वला योजनेचा दुसरा टप्पा (PM Ujjwala Yojana 2.0) सुरू केला. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एलपीजी कनेक्शन केवळ मोफतच मिळणार नाही तर त्यांना पहिले रिफिल आणि हॉटप्लेटही मोफत मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की स्थलांतरितांना रेशन कार्ड किंवा कोणताही रहिवाशी पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता असणार नाही. यासाठी स्वत:चे घोषणापत्र पुरेसे मानले जाईल. योजनेचा शुभारंभ झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी ((PM Modi) ) लाभार्थ्यांशी संवाद देखील साधला.Also Read - Breaking News Live Updates: IST 15 ऑगस्टपूर्वी ISRO कडून मोठं गिफ्ट, GSAT-1 अवकाशात झेपावणार

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की उज्ज्वला 2.0 योजनेमध्ये (PM Ujjwala Yojana Second Phase) अशा स्थलांतरित मजुरांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे जे यापूर्वी रहिवासी प्रमाणपत्राअभावी या योजनेपासून वंचित होते. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात (Second Phase of PM Ujjwala Scheme) आता स्थलांतरित मजुरांना एलपीजी कनेक्शन मिळण्यासाठी दिलासा देण्यात आला आहे.

पंतप्रधान उज्ज्वला योजना 2.0 च्या (PM Ujjwala Yojana 2.0) लाभार्थ्यांना केवळ डिपॉझिट-फ्री एलपीजी कनेक्शन मिळणार नाही तर त्यांना कमीतकमी कागदपत्रासह पहिले रिफिल आणि हॉटप्लेट देखील मोफत दिले जाणार आहे. सरकारने सांगितले की या योजनेअंतर्गत स्थलांतरितांना रेशन कार्ड किंवा कोणताही रहिवासी पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता असणार नाही. स्वत:चे घोषणापत्र पुरेसे मानले जाणार आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 2021-2022 आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत एक कोटी अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करण्याची तरतूद जाहीर करण्यात आली. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन प्रदान करणे हे या अतिरिक्त कनेक्शन देण्यामागील उद्दीष्ट आहे.

विशेष म्हणजे पीएम उज्ज्वला योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बीपीएल कुटुंबातील 5 कोटी महिला सदस्यांना एलपीजी कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती, पीएमएवाय, एएवाय, एमबीसी, वनवासी आणि द्वीपांच्या महिला लाभार्थींचा समावेश करण्यासाठी एप्रिल 2018 मध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यात आला होता. त्यानंतर 8 कोटी कनेक्शनचे उद्दिष्टही ठेवण्यात करण्यात आले.