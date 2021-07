डोमिनिका: पंजाब नॅशनल बँकेला (Punjab National Bank) सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांना चूना लावून फरार झालेला हिरे व्यापारी (Diamantaire) मेहुल चोक्सीला (Mehul Choksi) डोमिनिका हायकोर्टानं (dominica high court) सोमवारी जामीन दिला. प्रकृती अस्वास्थामुळे मेहूल चोक्सीला जामीन मंजूर देण्यात आला आहे. त्याला उपचाराची गरज असल्याचं कोर्टानं सांगितलं आहे.Also Read - LIVE: जूनमध्ये 10 कोटी लसींचा पुरवठा करणार; सिरम इन्स्टिट्युटचं केंद्र सरकारला पत्र

मेहूल चोक्सीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी दिलेली माहिती अशी, मेहुल चोक्सी न्युरोलॉजिकल आजारानं ग्रस्त आहे. यावरील आजार डोमिनिकामध्ये उपलब्ध नसल्याच्या आधारावर जामिनासाठी कोर्टात अर्ज करण्यात आला होता. अर्जावर लवकर सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. डोमिनिका हायकोर्टानं अखेर कायदेशीर बाजू तपासून मेहूल चोक्सीला आपल्या पसंतीनुसार वैद्यकीय सुविधा घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे भारताच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. विविध तपास यंत्रणांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. Also Read - LIVE: चंद्रपुरातील दारुबंदी उठवली, फडणवीस सरकारच्या काळातील निर्णय अखेर रद्द

मेहूल चोक्सी 23 मे रोजी अँटीग्वा आणि बारबुडामधून बेपत्ता झाला होता. त्याचा शोध घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सर्च ऑपरेशन राबवण्यात आलं होतं. नंतर त्याला डोमिनिका येथे अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बेकायदा देशात प्रवेश केल्याचा आरोप आहे. चोक्सीनं डोमिनिका येथील हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती.

Dominica High Court allows fugitive diamantaire Mehul Choksi to return to Antigua on bail for treatment: Local media

