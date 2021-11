मुंबई : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पोस्टमार्टम (Post-mortem) संदर्भात नवीन प्रोटोकॉल (Protocol) अधिसूचित केला आहे. नव्या नियमानुसार खून, आत्महत्या, बलात्कार, छिन्न-विछिन्न आणि संशयास्पद प्रकरणे वगळता योग्य पायाभूत सुविधा असलेल्या रुग्णालयांमध्ये सूर्यास्तानंतरही शवविच्छेदन केले जाऊ शकणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आता रात्री देखील पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिळू शकणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Ministry of Health) ट्वीट करून यासंदर्भात माहिती दिली आहे. (Post-Mortem Protocol: now postmortem will be done even after sunset! Big decision of Health Ministry)Also Read - RT-PCR Report Negative: मोठी बातमी! भारतात येणाऱ्या प्रत्येकासाठी RT-PCR टेस्ट निगेटिव्ह असणे अनिर्वाय!

Also Read - Children Vaccination Drive: लहान मुलांच्या लसीकरणासाठी BMC चा प्लान तयार

केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) यांनी याविषयी ट्वीट करून माहिती दिली आहे. ते आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले की “ब्रिटिशकालीन व्यवस्था संपली! 24 तासांत शवविच्छेदन होऊ शकते पोस्टमार्टम. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या ‘गुड गव्हर्नन्स’ची कल्पनेला पुढे नेण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे की ज्या रुग्णालयांमध्ये रात्री शवविच्छेदन करण्याची सुविधा आहे त्यांना आता सुर्यास्तानंतर देखील पोस्टमार्टम करण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना रात्री देखील पोस्टमार्टमचा रिपोर्ट मिळू शकणार आहे. Also Read - Corona Vaccine Update: दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना मोठा दिलासा, घरीच दिली जाणार कोरोना प्रतिबंधक लस!

अंग्रेजो के समय की व्यवस्था खत्म! 24 घंटे हो पाएगा Post-mortem PM @NarendraModi जी के 'Good Governance' के विचार को आगे बढ़ाते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जिन हॉस्पिटल के पास रात को Post-mortem करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी Post-mortem कर पाएँगे। — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 15, 2021

नवीन प्रोटोकॉलनुसार (New Post-Mortem protocol) अवयवदानासाठी पोस्टमॉर्टम प्राधान्याने केले जावे. त्याशिवाय कोणत्याही शंका दूर करण्यासाठी आणि कायदेशीर कारणांसाठी रात्रीच्या वेळी सर्व पोस्टमॉर्टेमचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल. तसेच नव्या नियमानुसार खून, आत्महत्या, बलात्कार, छिन्नविछिन्न मृतदेहांचे शवविच्छेदन रात्रीच्या वेळी होणार नाही. त्याची माहिती संबंधित मंत्रालये, विभाग आणि राज्य सरकारांना कळवण्यात आली आहे’.