G20 Summit: इंडोनेशियाने भारताकडे सोपवले G-20 चे अध्यक्षपद, पंतप्रधान म्हणाले...

G20 Summit: इंडोनेशियातील बाली (Bali) येथे झालेल्या G20 परिषदेचे अध्यक्षपद आता भारताला मिळाले आहे. शिखर परिषदेच्या (G20 Summit) दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी इंडोनेशियाने (Indonesia) G-20 चे अध्यक्षपद भारताकडे सुपूर्द केले. G-20 शिखर परिषदेच्या समारोपीय सत्राला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) म्हणाले की, जगाला G20 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि महिलांच्या सहभागाशिवाय जागतिक विकास शक्य नाही. यासोबतच अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर मोदी म्हणाले की, ‘प्रत्येक भारतीयासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. सर्व देशांच्या प्रयत्नांनी, आपण G20 शिखर परिषदेला जागतिक कल्याणाचा प्रमुख स्त्रोत बनवू शकतो.’

इंडोनेशियातील बाली येथे 1 डिसेंबरपासून भारताला देण्यात येणाऱ्या G-20 चे अध्यक्षपदाच्या संदर्भात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘जगाला भौगोलिक-राजकीय तणाव, आर्थिक मंदी यांचा सामना करावा लागत असताना भारत G-20 ची जबाबदारी घेत आहे. अशा वेळी जग आशेच्या नजरेने G-20 कडे पाहत आहे. ‘ इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे G20 चे अध्यक्षपद सोपवले. 1 डिसेंबरपासून भारत औपचारिकपणे G-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे.

पुढे बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, G20 अध्यक्ष असताना भारत इंडोनेशियाच्या इनिशिएटिव उपक्रमाला पुढे नेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. बाली या पवित्र बेटावर आपण G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारतोय. हा भारतासाठी अतिशय आनंददायी क्षण आहे. भारत आणि बाली यांचे नाते फार प्राचीन आहे. विकासाचे फायदे सर्वसमावेशक असण्याची आज गरज आहे. आपण विकासाचे लाभ मानवापर्यंत करुणा आणि समानतेने पोहोचवले पाहिजेत. यासोबतच महिलांच्या सहभागाशिवाय जागतिक विकास शक्य नाही.

President of Indonesia Joko Widodo hands over the G20 Presidency to India at the closing ceremony of the Bali Summit.

India will officially assume G20 Presidency from 1st December. pic.twitter.com/T4WofMWGbo

— ANI (@ANI) November 16, 2022