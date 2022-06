Priyanka Gandhi Tested Corona Positive: काँग्रेसच्या (Congress) अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या (Sonia Gandhi) पाठोपाठ त्यांची मुलगी आणि काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) यांना देखील कोरोनाची (Corona Virus) लागण झाली आहे. प्रियंका गांधी यांनी स्वत: ट्वीट करत आपण कोरोना पॉझिटिव्ह (Priyanka Gandhi Corona Positive) आल्याची माहिती दिली आहे. प्रियंका गांधी या गुरुवारीच लखनऊवरुन (Lucknow) दिल्लीला (Delhi) परत आल्या होत्या. त्या लखनऊमध्ये दोन दिवसांच्या नव संकल्प चिंतन शिबिरामध्ये सहभागी झाल्या होत्या.Also Read - Corona Virus: विमान प्रवासात मास्क बंधनकारक, नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कारवाई, दिल्ली हायकोर्टाने दिले आदेश!

प्रियंका गांधी यांनी ट्वीट करत आपण कोरोना पॉझिटिव्ह आले असल्याचे सांगितले. त्यांनी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, 'मला कोविडची लागण झाली आहे. माझ्यात कोरोनाची सौम्य लक्षणे आहेत. सर्व प्रोटोकॉल्सची काळजी घेत मी स्वतःला होम क्वारंटाइन केले आहे. तसंच, माझ्या संपर्कात आलेल्यांना मी सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्याची विनंती करेन.' असे म्हणत प्रियंका गांधी यांनी त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनी देखील काळजी घेण्याचे आव्हान केले आहे.

I’ve tested positive for COVID-19 with mild symptoms. Following all the protocols, I have quarantined myself at home.

I would request those who came in contact with me to take all necessary precautions.

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 3, 2022