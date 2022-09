Project Cheetah: अनेक दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर चित्ते भारतात येत आहेत. 70 वर्षांनंतर चित्ता (Cheetah)भारतात पुन्हा दिसणार आहे. नामिबियासोबत (namibia) झालेल्या करारामुळे 17 सप्टेंबर रोजी 8 चित्ते भारतात आणले जात आहेत. याच दिवशी पीएम मोदींचा (PM Modi) वाढदिवस देखील आहे. आता चित्ता भारतात परतणे ही पंतप्रधान मोदींची वाढदिवसाची (PM Modi birthday)भेट असल्याचे सांगितले जात आहे. या दिवशी पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्कमध्ये (Kuno National Park)सर्व चित्त्यांना सोडण्यात येणार आहे. या चित्त्यांना आणण्यासाठी भारताचे विशेष विमान नामिबियात पोहोचले आहे.Also Read - Dark Chocolate Health Benefits : डार्क चॉकलेटमध्ये आहेत भरपूर अँटी-ऑक्सीडेंट, हार्टपासून ब्रेनपर्यंत सर्वांना ठेवते हेल्दी!

भारत ते नामिबिया या विमानाला खास डिझाइन करण्यात आले आहे. या विमानाचा फोटो समोर आला आहे. त्यावर चित्त्याची पेटिंग काढण्यात आली आहे, जे अतिशय आकर्षक दिसते. या विमानातून आठ चित्ते भारतात आणले जात आहेत. 70 वर्षांनंतर देशाला चित्ता मिळत आहे, याकडे एक इवेंट म्हणून पाहिले जात आहे.

16 सप्टेंबर रोजी नामिबियाची राजधानी विंडहॉक येथून चित्ते भारतात आणले जात आहेत. 8 चित्त्यांमध्ये 5 मादी आणि 3 नर चित्ता आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 17 सप्टेंबरला सकाळी हे 8 चित्ते जयपूरमध्ये उतरतील आणि तेथून त्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे कुनो नॅशनल पार्कमध्ये आणले जाईल. एका खंडातून दुसऱ्या खंडात मांसाहारी प्राणी आणण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने नामिबियातून चित्ता आणण्यास ग्रीन सिग्नल दिला होता. सध्या या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सरकारने 91 कोटींचे बजेट ठेवले आहे.

A special bird touches down in the Land of the Brave to carry goodwill ambassadors to the Land of the Tiger.#AmritMahotsav #IndiaNamibia pic.twitter.com/vmV0ffBncO

— India In Namibia (@IndiainNamibia) September 14, 2022