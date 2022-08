PSC Exam 2022: देशभरामध्ये सध्या केरळमधील (Kerala) एका आई आणि मुलाचे खूप कौतुक होत आहे. केरळमध्ये नुकताच लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा निकाल (PSC Exam Result) लागला. या निकालामध्ये आई आणि मुलगा दोघेही एकाचवेळी उत्तीर्ण झाले आहेत. केरळच्या मलप्पुरममध्ये हे दोघे राहतात. 42 वर्षीय आई बिंदू आणि 24 वर्षीय मुलगा विवेक या आई आणि मुलाने लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केल्यामुळे त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.Also Read - ITBP Constable Recruitment 2022 : सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी, ITBP 108 पदांची भरती करणार!

घरच्या जबाबदाऱ्या पार पाडून आणि 42 व्या वर्षी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल बिंदू यांचे खूपच कौतुक केले जात आहे. या दोघांनी नेकमा अभ्यास कसा केला असेल असा प्रश्न सर्वांना पडला असेल. तर याबद्दल सांगताना विवेक म्हणाला की, ‘आम्ही एकत्र कोचिंग क्लासला जायचो. माझ्या आईने मला या पदापर्यंत येण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. तर माझ्या वडिलांनी आमच्यासाठी सर्व सोयीसुविधांची व्यवस्था करुन दिली. आम्हाला आमच्या शिक्षकांकडून खूप प्रेरणा मिळाली. आम्ही दोघे एकत्र शिकलो पण आम्ही एकत्र उत्तीर्ण होऊ असे कधीच वाटले नव्हते. पण या यशाबद्दल आम्ही दोघेही खूप आनंदी झाले आहोत.’ Also Read - Passport Office Recruitment 2022 : सुवर्णसंधी! पासपोर्ट ऑफिसमध्ये 24 पदांसाठी भरती, 2 लाखांपेक्षा जास्त मिळेल पगार

Kerala | A 42-year-old mother and her 24 years old son from Malappuram have cleared Public Service Commission (PSC) examination together pic.twitter.com/BlBKYJiDHh

— ANI (@ANI) August 10, 2022