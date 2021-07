श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) पुलवामा (Pulwama) येथे बुधवारी सकाळी भारतीय लष्कराला मोठं यश मिळालं आहे. लष्कराचं जवान (Indian Security Forces)आणि दहशतवाद्यांमध्ये (Terrorist) मंगळवारी रात्रीपासून चकमक सुरू होती. या चकमकीत (Encounter) पाकिस्तानी दशतवादी संघटना लश्कर-ए-तौयबाचा (LeT) कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरासह तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. सुरक्षारक्षकांकडून सर्च ऑपरेशन जारी करण्यात आलं आहे.Also Read - Cloud Burst Video: हिमाचल प्रदेशमध्ये ढगफुटी! गाड्या गेल्या वाहून, नदीकाठच्या गावांना हाय अलर्ट!

IGP ने 'एएनआय'ला दिलेली माहिती अशी की, पुलवामा शहरात काही दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर लष्कराच्या जवानांनी ही कारवाई केली. सर्च ऑपरेशनदरम्यान लपून बसलेल्या दशतवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला. त्याला प्रत्युत्तर देताना पाकिस्तानी दशतवादी संघटना लश्कर-ए-तौयबाचा (LeT) कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरासह तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. इतर दोघांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. दोघे स्थानिक दहशतवादी असून ते एजाजला मदत करत होते. घटनास्थळावरून जवानांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्र जप्त करण्यात आले आहेत. पुलवामा सेक्टरमध्ये अजून काही दहशतवादी लपून बसले असल्याची माहिती मिळाली आहे.

Encounter breaks out at Pulwama town of South Kashmir. Police and security forces are on the job. Details awaited: Jammu & Kashmir Police — ANI (@ANI) July 13, 2021

Jammu & Kashmir: Security personnel deployed in Pulwama town where an encounter broke out earlier today. Operation underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/V4agNs0OeT — ANI (@ANI) July 14, 2021

दरम्यान, दहशतवादी संघटना हिजबुल मुझाहिद्दीनचा कमांडर बुरहान वानी ठार झालेच्या घटनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहे. दहशतवाद्यांनी गुरुवारी काश्मीर खोऱ्यात बंद पुकारला होता. गेल्या 8 जुलैला पुलवामा येथे सुरक्षारक्षक आणि दहशतवाद्यामध्ये झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्यात आले होते. जुलै महिन्याच्या 14 दिवसांत जम्मू काश्मीरमध्ये 12 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे.