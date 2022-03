Punjab News: आम आदमी पक्षाने (Aam Aadmi Party) दिल्लीनंतर पंजाबमध्ये सत्ता स्थापन केली आहे. ‘आप’चे नेते भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी बुधवारी पंजाबच्या 17 व्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर भगवंत मान यांनी दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे गुरुवारी भ्रष्टाचाराविरोधात मोठं पाऊल उचललं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘पंजाब अँटी-करप्शन हेल्पलाइन’ (Punjab Anti-Corruption Helpline) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.Also Read - Maharashtra Government: महाविकास आघाडीचे सरकार कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते, काँग्रेस खासदार कुमार केतकरांचा दावा

23 मार्च शहीद दिनानिमित्त लाचलुचपत प्रतिबंधक (Anti-Corruption) हेल्पलाइन सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेला व्हॉट्सअॅपच्या (WhatsApp) माध्यमातून भ्रष्टाचाराच्या (Corruption) तक्रारी नोंदवता येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दिली. Also Read - Punjab Election Result 2022 Update: पंजाबमध्ये आपच्या झाडूने केली काँग्रेसची सफाई, कॅप्टन अरमिंदर सिंग यांचा केला पराभव!

On March 23, Shaheed Diwas I’ll launch helpline that’ll be my personal WhatsApp number. In Punjab,if someone demands a bribe from you,don’t refuse, make a video/audio recording & send it to that number. My office will investigate&no culprit will be spared: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/BYKYluKABr — ANI (@ANI) March 17, 2022



‘मी 23 मार्चला शहीद दिनानिमित्त एक हेल्पलाइन नंबर जाहीर करणार आहे. हा माझा वैयक्तिक व्हॉट्सअॅप नंबर असेल. संपूर्ण पंजाबमध्ये तुमच्याकडे कोणी लाच मागितली तर नकार देऊ नका. त्याचा ऑडिओ किंवा व्हिडीओ बनवून या नंबरवर पाठवा. माझे कार्यालय त्याकडे जातीने लक्ष देईल. दोषीवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तुम्हाला हमी देतो.’, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यातील जनतेला सांगितले आहे. Also Read - Kangana Ranaut हाजिर हो! शीख समुदायाबद्दल अवमानकारक वक्तव्य भोवणार

Punjab’s new CM Bhagwant Mann announces that an anti-corruption helpline will be launched on 23rd March, Shaheed Diwas. People of the state will be able to lodge complaints on corruption via WhatsApp. pic.twitter.com/RD6qo19PPs — ANI (@ANI) March 17, 2022



या संदर्भात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ट्वीट देखील केले आहे. ‘पंजाबमध्ये यापुढे भ्रष्टाचार चालणार नाही. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे देखील त्यांनी सांगितले आहे. पंजाबच्या इतिहासात आतापर्यंत असा निर्णय कोणीच घेतलेला नसेल, असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहिर करण्यापूर्वी ट्वीट केले होते.

Punjab’s new CM Bhagwant Mann announces that an anti-corruption helpline will be launched on 23rd March, Shaheed Diwas. People of the state will be able to lodge complaints on corruption via WhatsApp. pic.twitter.com/RD6qo19PPs — ANI (@ANI) March 17, 2022

अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून भगवंत मान यांच्या निर्णयाचे कौतुक

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनीही ट्वीट करून पंजाबचे नवनिर्वाचित मुख्य भगवंत मान यांच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. ‘पंजाबच्या जनतेचे खूप खूप अभिनंदन. पंजाबमध्ये आता लाचखोरी चालणार नाही.’, असे केजरीवाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.