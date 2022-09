Queen Elizabeth Dies: ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक काळ राज्य करणाऱ्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय Queen Elizabeth ) यांचे निधन झाले आहे. त्या 96 वर्षांच्या होत्या. गेल्या अनेक दिवासांपासून त्या आजारी होत्या. राणी एलिझाबेथ (यांचे बालमोरल पॅलेस येथे निधन (Britain Queen Elizabeth dies) झाले. राणी एलिझाबेथ द्वितीय सात दशके ब्रिटनची राणी म्हणून राजघराण्याची परंपरा पुढे नेत होत्या. आजच बकिंगहॅम पॅलेसने (Buckingham Palace) राणी एलिझाबेथ द्वितीय वैद्यकीय देखरेखीखाली असल्याची माहिती दिली होती. राणी एलिझाबेथ यांच्या प्रकृतीबद्दल डॉक्टरांनी चिंता व्यक्त केली होती. राणीची प्रकृती खालावताच राजघराण्यातील लोक आज स्कॉटलंडला पोहोचू लागले होते. येथे राणी बालमोरल पॅलेसमध्ये होती.Also Read - MP Watching Porn Film in Parliament : संसदेत बसून खासदाराने पाहिली पॉर्न फिल्म, कारवाईची केली जातेय मागणी!

