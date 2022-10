Rahul Gandhi Video : काँग्रेसचे (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सध्या चर्चेत आले आहेत. राहुल गांधी यांच्या एका सभेचा व्हिडिओ समोर आला असून सध्या सोशल मीडियावर या व्हिडिओची चर्चा होत आहे. राहुल गांधी यांनी मुसळधार पावसामध्ये भाषण केले. हे भाषण करत राहुल गांधी यांनी मैदान गाजवले आहे. कर्नाटकातील (Karnataka) म्हैसुरमध्ये राहुल गांधी यांनी भाषण केले. काँग्रेसने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन हा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटिझन्सनी राहुल गांधींची तुलना शरद पवारांशी (Sharad Pawar) केली आहे.Also Read - Mumbai News : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ अडचणीत, जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 2019 साली साताऱ्यात मुसळधार पावसात केलेल्या भाषणाच्या आठवणी आजही सर्वांच्या लक्षात आहेत. 2019 मधील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीआधी पवारांनी धो-धो पावसात राष्ट्रवादीचे उमेदवार श्रीनिवास पाटील यांना निवडून आणण्यासाठी त्यांच्या मतदार संघामध्ये भर पावसात भाषण केले होते. त्यांचे हे भाषण खूप दिवस चर्चेचा विषय ठरले होते. त्यांच्या भरपावसातील भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

No excuses. Only passion.

There is no hurdle big enough to stop #BharatJodoYatra from achieving its goal. pic.twitter.com/puKgKeVZ1E

— Congress (@INCIndia) October 2, 2022