दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाने ( Sayukta Kisan Morcha) आज सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत देशव्यापी रेलरोको आंदोलनाची (Rail Roko Andolan) घोषणा केली आहे. या रेलरोको आंदोलनाला सुरुवात झाली असून शेतकरी रेल्वेच्या ट्रकवर बसून आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांनी लखीमपूर खेरी हिंसाचार घटनेचा (lakhimpur kheri violence case) निषेध करत केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union Minister Ajay Mishra) यांच्या राजीनाम्याची आणि अटकेची मागणी केली आहे. या आंदोलना (Farmer Protest) दरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे.Also Read - Lakhimpur Kheri Violent: लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरण, केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्याच्या मुलाला अखेर अटक!

Haryana | Rapid Action Force deployed at Sonipat Railway Station, in the wake of ‘Rail roko’ call by Samyukta Kisan Morcha in protest against Lakhimpur Kheri incident pic.twitter.com/mErxA7aRhQ

— ANI (@ANI) October 18, 2021