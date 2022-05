Raipur Helicopter Crash : छत्तीसगडची (Chhattisgarh) राजधानी रायपूर (Raipur) शहरामध्ये गुरुवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली. रायपूरच्या विमानतळावर (Raipur Airport) प्रशिक्षण हेलिकॉप्टर कोसळून दोन वैमानिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. हेलिकॉप्टर लँडिंग करत असताना हा अपघात (Tragic helicopter crash) झाला. हे एक सरकारी (Chhattisgarh Government) हेलिकॉप्टर होते. या अपघाताचा तपास सुरु आहे.Also Read - Pune Kidney Racket : रुबी हॉल क्लिनिक किडनी रॅकेट प्रकरण, 15 डॉक्टरांविरोधात गुन्हा दाखल!

रायपूर पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रायपूरच्या विमानतळावर रात्री ९.१० वाजता हा अपघात झाला. हेलिकॉप्टरमध्ये दोन पायलट कॅप्टन गोपाल कृष्ण पांडा आणि कॅप्टन एपी श्रीवास्तव होते. हेलिकॉप्टर लँड करत असताना अचानक काही तरी तांत्रिक बिघाड झाला आणि हेलिकॉप्टर खाली कोसळले. या अपघातावेळी मोठा आवाज झाला त्यामुळे रायपूर विमानतळावर मोठी खळबळ उडाली. Also Read - Uttar Pradesh Accident : उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण अपघातात पुण्याच्या 5 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू!

Tragic helicopter crash in Raipur, Chhattisgarh. Both pilots have reportedly died in the crash. pic.twitter.com/GcXGZk5cKy

— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) May 12, 2022