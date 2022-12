Rajasthan News : जोधपूरमध्ये लग्न समारंभात 5 गॅस सिलिंडरचा स्फोट, चौघांचा मृत्यू तर 60 जण जखमी!

Rajasthan News : राजस्थानच्या (Rajasthan) जोधपूरमध्ये लग्नसमारंभामध्ये गॅस सिलेंडरचा स्फोट (Jodhpur Cylinder Blast) होऊन मोठी दुर्घटना घडली आहे. या घटनेमध्ये चौघांचा मृत्यू तर 60 जण जखमी झाले आहेत. जोधपूरच्या शेरगडजवळच्या भुंगरा गावात ही घटना घडली आहे. या गावातील एका घरामध्ये लग्नसमारंभ होता. सर्वजण गडबडीमध्ये असताना अचानक एकापाठोपाठ एक अशा पाच गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला आणि एकच खळबळ उडाली. या घटनेत जखमी झालेल्यांवर नजीकच्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जोधपूरच्या शेरगड येथील भुंगरा गावातील एका घरात लग्नसमारंभ होता. लग्नासाठी आलेल्या पाहुण्यांसाठी घराशेजारीच जेवण तयार करण्यात येत होते. त्याचवेळी स्टोव्हमध्ये बसवलेल्या गॅस सिलिंडरचा अचानक स्फोट झाला. गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने लग्नसमारंभात एकच गोंधळ उडाला. जखमी झालेले इकडे तिकडे पळू लागले. या घटनेमध्ये चौघांचा मृत्यू झाला तर 60 जण जखमी झाले. मृतांमध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. जखमींना तात्काळ नजीकच्या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आहे.

Jodhpur, Rajasthan | Around 60 people injured after a house caught fire during a wedding in Bhungra village

It’s a very serious accident. 42 people out of the 60 injured were referred to MGH hospital. Treatment is going on: Himanshu Gupta, District Collector (08.12) pic.twitter.com/9DYKOeHFrE

