जयपूर : देशामध्ये सतत महिला अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना (violence and rape against women) समोर येत आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशामध्ये राजस्थानच्या (Rajasthan) जयपूरमध्ये मन सुन्न करुन टाकणारी घटना घडली आहे. एका 60 वर्षीय महिलेने शरीरसुखाला विरोध केला म्हणून तिची हत्या करण्यात आली आहे. हत्येनंतर आरोपीने महिलेच्या मृतदेहावर बलात्कार (Rape on Woman Body) केला. राजस्थानच्या हनुमानगड जिल्ह्यात ही मन सुन्न करणारुन टाकणारी घटना घडली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

राजस्थानच्या हनुमानगड जिल्ह्यामध्ये 15 सप्टेंबरला ही घटना घडली आहे. 19 वर्षांच्या तरुणाने दारुच्या नशेमध्ये हे कृत्य केले आहे. 60 वर्षांची महिला घरामध्ये एकटी असल्याचे पाहून हा तरुण तिच्या घरामध्ये शिरला. ही महिला घरामध्ये एकटी असल्याने त्याने तिला त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली. महिलेने त्याला नकार देत घरातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. अशामध्ये आरोपीने महिलेवर जबरदस्ती करत बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला. महिलेने विरोध केल्याने तरुणाचा राग अनावर झाला. त्याने तिचा गळा दाबला. महिलेने स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण तिचा यामध्ये मृत्यू झाला.

आरोपी तरुण ऐवढ्यावरच थांबला नाही. महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याने तिच्या मृतदेहावर बलात्कार केला. त्यानंतर तो त्याठिकाणावरुन पळून गेला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरु केला. पोलिसांनी (Rajasthan Police) आरोपीला तात्काळ अटक केली. आरोपीविरोधात बलात्कार आणि हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे. त्यांनी आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली आहे.