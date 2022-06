Rashtrapati Nivadnuk 2022: माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) हे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत (Rashtrapati Election 2022) विरोधी पक्षांचे समान उमेदवार असतील. मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) यांच्या नावाची एकमताने निवड करण्यात आली. बैठकीनंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले “आम्ही (विरोधी पक्षांनी) एकमताने निर्णय घेतला आहे की यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) हे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी उमेदवार असतील.” तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले की, आम्ही राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी (presidential election ) 27 जून रोजी सकाळी 11:30 वाजता अर्ज दाखल करणार आहोत. तत्पूर्वी आज यशवंत सिन्हा यांनी तृणमूल काँग्रेसमधून (TMC) राजीनामा देण्याची घोषणा केली आणि ते म्हणाले की ते आता मोठ्या विरोधी एकजुटीच्या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टासाठी काम करतील.Also Read - President election 2022: शरद पवारच असतील विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार? काँग्रेस पाठिंबा देण्यास तयार!

सिन्हा यांनी ट्विट केले की, "तृणमूल काँग्रेसमध्ये मला मिळालेल्या सन्मानाबद्दल मी ममताजींचा आभारी आहे. आता वेळ आली आहे की, विरोधी पक्षांच्या एकजुटीच्या व्यापक राष्ट्रीय हेतूसाठी मला पक्षापासून वेगळे व्हावे लागणार आहे. मला खात्री आहे की त्या (ममता) मला परवानगी देतील.

We (opposition parties) have unanimously decided that Yashwant Sinha will be the common candidate of the Opposition for the Presidential elections: Congress leader Jairam Ramesh pic.twitter.com/lhnfE7Vj8d

— ANI (@ANI) June 21, 2022