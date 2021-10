मुंबई : सततच्या महागाईमुळे (Inflation) त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयने नुकताच जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार रेपो रेट (Repo Rate) आणि रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) म्हणजेच व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे.Also Read - Bank Holidays In October 2021: ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल 10 दिवस बँका राहणार बंद, पाहा संपूर्ण यादी!

Reserve Bank of India keeps repo rate unchanged at 4%, maintains accommodative stance; reverse repo rate remains unchanged at 3.35% pic.twitter.com/pl7rH35hRl

— ANI (@ANI) October 8, 2021