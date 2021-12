मुंबई: देशभरात कोरोनाव्हायरसचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनचा वाढता प्रसार, महागाईचा कहर यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बुधवारी पतधोरण जाहीर RBI (Monetary Policy Review) केलं. अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही व्याजदर जैसे थे ठेवल्यामुळे RBI नं यावेळीही आपली उदार भूमिका कायम ठेवली आहे. RBI नं सलग नवव्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने 22 मे 2020 रोजी व्याजदरात अखेरचे बदल केले होते.Also Read - महागाईचा भडका सुरुच! CNG आणि PNGच्या दरात वाढ, दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा दरवाढ

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी चलनविषयक त्रैमासिक पतधोरण जाहीर केले. MPC पॉलिसी दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो दर (Repo Rate) 4 टक्क्यांवर कायम आहे. रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के (Reverse repo rate) राहील. समितीने धोरणात्मक चलनदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट (MSFR) आणि बँक रेट 4.25 टक्के असेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरने धोरणात्मक भूमिका अनुकूल ठेवली आहे.

The persistence of CPI inflation excluding food & fuel since June 2020 is an area of policy concern in view of input cost pressures that could rapidly be transmitted to retail inflation as demand strengthens: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/2jWqJkOEnD

